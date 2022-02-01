ООН приветствовала возобновление занятий в вузах Афганистана

ТЕГЕРАН, 1 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) приветствовала заявление захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) о решении возобновить занятия в государственных университетах. Об этом сообщила во вторник миссия ООН по содействию Афганистану.

"Завтра может начаться что-то действительно важное для Афганистана. ООН приветствует объявление о том, что государственные университеты 2 февраля вновь будут открываться для всех студентов женского и мужского пола", - говорится в сообщении, опубликованном на странице миссии всемирной организации в Twitter.

В воскресенье назначенный радикалами глава Министерства высшего образования в их временном правительстве Абдул Баки Хаккани сообщил, что занятия во всех высших учебных заведениях в провинциях с жарким климатом возобновятся 2 февраля, а в провинциях с холодными климатом - 26 февраля. При этом он не уточнил, будут ли допущены к занятиям девушки.

Занятия в афганских вузах и школах были приостановлены в конце августа прошлого года после захвата "Талибаном" власти в стране. Младшие школы возобновили свою работу 19 сентября, однако к занятиям были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее радикалы пояснили, что девочки и девушки будут допущены к учебному процессу только после того, как в школах и вузах закончится подготовительная работа по разделению классов и помещений и распределению преподавателей.