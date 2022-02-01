Власти Рима работают над организацией модных показов в Колизее

РИМ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Рима ведут работу по организации модных показов в центре итальянской столицы: в частности, в Колизее и на проспекте Императорских форумов. Об этом сообщил во вторник председатель столичной комиссии по туризму, моде и международным связям Мариано Анджелуччи.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть на площади и в самые запоминающиеся места Рима инициативы, посвященные высокой моде", - приводит его слова агентство АНСА. Идея заключается в том, чтобы "предложить ведущим модным домам самые выразительные площадки в сердце" итальянской столицы, сказал Анджелуччи. "Мы работаем над организацией ближайших мероприятий в таких исключительных местах, как арена Колизея и Императорские форумы", - подчеркнул представитель администрации Рима.

Ранее своеобразным подиумом не раз становилась Испанская лестница, находящаяся возле центральной улицы Кондотти, где расположены бутики всемирно известных марок.

В июле 2019 года у стен Колизея прошел специальный показ итальянского дома моды Fendi, который был организован в том числе как дань памяти модельеру Карлу Лагерфельду, который на протяжении более 50 лет был креативным директором Fendi.

Самый знаменитый археологический памятник Рима, строительство которого началось в 72 году н.э. по распоряжению императора Веспасиана Флавия, крайне редко служил сценой. Там проводились только эксклюзивные события по исключительным случаям для ограниченного числа приглашенных.