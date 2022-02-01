В Севастополе вводят удаленку для пожилых

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя со среды, 2 февраля, переведут горожан старше 60 лет на удаленный режим работы. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор города Михаил Развожаев.

"Со 2 февраля переводим на дистанционную форму работы сотрудников в возрасте старше 60 лет, за исключением сотрудников, непосредственное присутствие которых на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, медработников госучреждений, соцработников, работников госучреждений, подведомственных департаменту образования и науки и департаменту труда и социальной защиты населения", - написал Развожаев.

Губернатор Севастополя также сообщил о введении дополнительных ограничений с 4 февраля. "На три недели приостанавливаем предоставление госуслуг в помещениях органов госвласти. Поручил перевести все в дистанционный режим. Исключением станут регистрация браков и разводов, выдача свидетельств о рождении и смерти. Госуслуги, которые невозможно приостановить и предоставить в электронном виде будут предоставляться по предварительной записи. С 4 февраля сокращаем заполняемость помещений кинотеатров, театров, домов культуры до 50% (ранее было 70%)", - написал он.

С начала пандемии в Севастополе около 60 тыс. человек заразились коронавирусом, выздоровели - более 50 тыс. пациентов, умерли - около 2 тыс. Действующий в городе режим повышенной готовности из-за распространения омикрон-версии коронавируса продлен до конца марта.