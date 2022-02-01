Продвижение по службе, премии и отпуска полицейских в РФ будут зависеть от их вакцинации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. МВД России поставило в зависимость от наличия прививки от коронавируса продвижение сотрудников полиции по службе, выдачу им премий и предоставление летнего отпуска. Соответствующий документ, копия которого есть в распоряжении ТАСС, подписал глава ведомства Владимир Колокольцев.

"В целях оперативного реагирования на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию руководителям (начальникам) органов, организаций и подразделений МВД России необходимо учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних шести месяцев при принятии следующих решений в их отношении: о перемещении на вышестоящие должности, о включении в кадровый резерв, об установлении совмещения обязанностей, о включении в график отпусков на летний период, о размере разовых премий, о возможности проведения отпуска с выездом за пределы РФ", - сказано в документе.

В нем отмечается, что МВД уделяет приоритетное внимание недопущению распространения коронавируса среди сотрудников, в том числе вызванного циркуляцией штамма "омикрон". Отсутствие у личного состава органов внутренних дел прививок негативно влияет на исполнение служебных обязанностей. Вместе с тем подписанный документ предусматривает поощрения для тех сотрудников полиции, которые привились. В частности, после каждой прививки работающим в полиции положен дополнительный день отдыха.

Официальным комментарием ТАСС не располагает.