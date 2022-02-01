На борьбу с коронавирусом в Петербурге дополнительно направят 1,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти направят 1,5 млрд рублей из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на противодействие распространению коронавирусной инфекции в городе. Соответствующие постановления подписал в ходе оперативного совещания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Губернатор Александр Беглов провел оперативное совещание с членами правительства города и руководителями комитетов. Он заслушал доклады об исполнении поручений, которые были даны для усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции. По итогам совещания глава города подписал четыре постановления о выделении почти 1,5 млрд рублей из резервного фонда правительства Санкт Петербурга", - говорится в сообщении.

Согласно первому постановлению 955,7 млн рублей пойдет на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, необходимые средства уже направлены в районные администрации города. Второе постановление гласит, что порядка 72 млн рублей будет потрачено на организацию перевозки пациентов на компьютерную томографию легких (КТ). По третьему постановлению свыше 69 млн рублей пойдет на автоперевозки участковых врачей на места вызовов. Свыше 400 млн рублей, согласно четвертому постановлению, будет перечислено для закупки СИЗ.

"Надо действовать на опережение. Если есть потребность в финансах, информируйте об этом заранее. Врачи и пациенты должны быть обеспечены необходимым. Автомобили должны возить медиков по вызовам больных, а самих пациентов - доставлять на КТ и обратно домой. Также необходимо сформировать запас лекарств для амбулаторных больных не менее чем на один месяц", - приводит слова Беглова пресс-служба администрации.

"Наибольшая сумма, более чем 950 млн рублей, была направлена во все 18 районов для обеспечения пациентов в амбулаторном звене бесплатной лекарственной терапией. По нашим расчетам, выделенных средств нам хватит на полтора-два месяца. За это время за счет данной суммы мы рассчитываем оказать помощь, если такая потребность действительно будет, около 300 тыс. пациентам", - пояснил журналистам председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 13 619 человек, госпитализирован 721. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 860 698 человек (4 313 за сутки), умерли 29 959 (58 за сутки).