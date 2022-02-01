Работу котельной во Владимирской области восстановили после обрушения крыши

ТАСС, 1 февраля. Работу котельной в Муроме восстановили после обрушения крыши, которое произошло 23 января, в результате чего без тепла более суток оставались более 30 жилых домов. На данный момент нагрузка на восемь котлов распределена равномерно, сообщается на сайте администрации Владимирской области.

"Работа котельной в Муроме восстановлена. <…> [По состоянию на 2 февраля] работают 8 котлов, нагрузка равномерно распределена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выборочных проверок в квартирах жителей, где было отключено теплоснабжение, зафиксирована температура, превышающая норму. Во все дома поступает горячая вода, по состоянию на 11:00 вторника специалисты аварийной службы не получили ни одной заявки от жителей.

Также кровлю котельной укрепили металлическими опорами, установлены маяки, показатели которых контролируют специалисты. "Временные сети в течение нескольких дней останутся на месте, дополнительные бригады из других филиалов пока не отозваны", - добавили в сообщении.

Ранее по факту обрушения крыши котельной в Муроме Владимирской области было возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Крыша котельной подконтрольной администрации региона компании "Владимиртеплогаз" обрушилась утром 23 января в Муроме, в результате чего из строя были выведены тепловой котел и два котла водоснабжения, без теплоснабжения остались около 700 жителей более 30 домов, два детских сада и 23 административных здания. Подача тепла была восстановлена вечером 24 января, но жители продолжали жаловаться на проблемы с теплоснабжением.