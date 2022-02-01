Путин лично поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник лично поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации и отметил значение, которое Русская православная церковь (РПЦ) имеет для всего общества.

"Роль Русской православной церкви в жизни общества растет, и она за последние годы приобрела очень большое значение. Все, что вы делаете для укрепления мира, согласия в России, в нашей стране, что вы делаете для поддержания социального самочувствия общества, чрезвычайно важно для нашей страны", - сказал Путин.

Он подарил патриарху Кириллу букет белых роз и отметил, что день интронизации отмечает как праздник вся православная церковь. "Это особое событие не только в жизни Русской православной церкви, но и всей страны", - добавил президент.

Патриарх в ответ поблагодарил главу государства за добрые слова, обратив внимание, что "церковь на протяжении всей истории всегда стремилась делать все для того, чтобы человек становился лучше и чтобы человеку стало лучше". "Это двуединая задача. Она (церковь - прим. ТАСС) всегда озабочена условиями, в которых люди живут, <...> и озабочена тем, чтобы вне зависимости даже от некоторых трудностей, с которыми человек сталкивается, постоянно шло духовное возрастание личности", - добавил предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх подчеркнул, что такая задача стоит перед церковью "две тысячи лет, не всегда с полным успехом она справляется с решением этой задачи". "Но благодарю Бога за то, что сегодня Русская церковь делает все для того, чтобы действительно жизнь человека становилась лучше и чтобы наш человек возрастал в первую очередь духовно, интеллектуально и даже физически становился здоровее", - заключил он.

Русская православная церковь 1 февраля отмечает 13-ю годовщину интронизации - возведения на престол патриарха Кирилла. В этот же день РПЦ празднует память святого XV века - святителя Марка, архиепископа Эфесского, который был защитником православия и выступил против подписания унии между западным и восточным христианством на Ферраро-Флорентийском соборе. Патриарх Кирилл совершил литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ поселка Переделкино.