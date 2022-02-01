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Пандемия COVID-19

Марокко изменило правила для въезда в страну

Для посещения страны нужен документ о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста

РАБАТ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Марокко во вторник обнародовало правила, которые вступят в силу 7 февраля, для пересечения границ королевства в условиях продолжающейся пандемии. Об этом говорится в коммюнике кабмина.

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28 января власти страны приняли решение открыть границы и возобновить пассажирское авиасообщение с внешним миром с 7 февраля. Оно было приостановлено 29 ноября 2021 года в связи с распространением штамма "омикрон".

Желающие попасть на территорию Марокко должны будут предъявить документ о вакцинации от коронавируса и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 48 часов до посадки в самолет.

Кроме того, пассажирам по прибытии в любой из аэропортов королевства предстоит сделать экспресс-тест.

Ранее правительство продлило до 28 февраля 2022 года действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.

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МароккоПандемия COVID-19
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