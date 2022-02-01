Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 376 млн

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 376 млн, а количество летальных исходов - 5,66 млн. Об этом сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 19:35 мск в ВОЗ поступили сведения о 376 478 335 инфицированных и 5 666 064 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 913 949, летальных исходов - на 6 331.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 73 531 094. Далее следуют Индия (41 469 499), Бразилия (25 348 797), Франция (18 643 094) и Великобритания (17 986 913). Летальных исходов больше всего в США - 875 755, вторую строчку занимает Бразилия (626 854), третью - Индия (496 242). Далее следуют Россия (332 012) и Мексика (305 893).