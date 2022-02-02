Итоговое сочинение в дополнительный срок напишут более 46 тыс. выпускников

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 46 тыс. одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение в дополнительный срок, 2 февраля. "Зачет" по нему является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Более 46 тыс. участников напишут итоговое сочинение в дополнительный срок - 2 февраля, немногим более тысячи участников будут в этот день писать изложение. Сочинение в этот день пройдет для выпускников из всех регионов России, а также обучающихся заграншкол", - говорится в сообщении.

Написать сочинение 2 февраля смогут обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на него или не завершившие его написание по уважительным причинам в основной срок - 1 декабря. Еще один дополнительный срок - 4 мая 2022 года.

"Зачет" по сочинению является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограничениями по здоровью вправе писать изложение. Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, большинство одиннадцатиклассников написали сочинение 1 декабря, более 97% из них получили "зачет".

Ранее в ведомстве сообщали, что самым популярным направлением тем итогового сочинения у одиннадцатиклассников в этом году стало "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня", которое выбрали 31,2% выпускников. На втором месте оказалось направление "Преступление и наказание - вечная тема" - его выбрали 29,1% участников. Далее следуют "Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина" - выбрали 15,4%, "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?" - 13,2%, "Человек путешествующий: дорога в жизни человека" - 11,1%.