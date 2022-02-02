Российские буддисты отметят Новый год по лунному календарю

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Празднование нового года по лунному календарю началось в России в ночь на 2 февраля. В Туве и Бурятии, где значительная часть населения буддисты, этот день объявлен выходным, но из-за эпидемических ограничений празднования пройдут онлайн, сообщили ТАСС организаторы мероприятий.

"Традиционный молебен проведут ламы в храме Цеченлинг, оттуда будет прямая трансляция для всех желающих", - сообщили ТАСС в оргкомитете, добавив, что в онлайн-формате пройдут и другие мероприятия, в том числе праздничный концерт. Одним из важных мероприятий Шагаа (тувинское название праздника) является древний обряд "сан салыры" - разжигание жертвенного костра, что ознаменует подношение духам земли и ее очищение от злых духов. По традиции мужчины приносят из дома так называемую "белую пищу" - чай с молоком, сметану, творог, обжаренные зерна проса и муку из зерен ячменя. В этом году "сан салыры" не будет проходить массово, и каждый желающий проведет этот обряд у себя во дворе. Так, глава Тувы Владислав Ховалыг проведет обряд "сан салыры" в очень узком кругу, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства. "Он встретит Шагаа в семейной обстановке без участия в каких-либо мероприятиях, так как они все запрещены. Он поздравит жителей республики онлайн" - сообщили в оргкомитете.

В Бурятии, где также этот день объявлен выходным, праздничный концерт в честь Сагаалгана (бурятское название праздника) в столице республике - Улан-Удэ - отменен из-за сложной эпидемической обстановки. Молебны проходят максимально без участия верующих. Ламы призвали людей воздержаться от пребывания в дацанах в условиях пандемии и все ритуалы совершать дома. В Забайкальском крае буддийское духовенство впервые решило не допускать прихожан в дацаны - все молебны в честь Сагаалгана пройдут с трансляцией в соцсетях. Тем не менее, 2 февраля в Забайкалье также объявлен выходным.

В Иркутской области - в поселке Усть-Ордынский - пройдет фестиваль народных игр. Его участники будут состязаться в стрельбе из бурятского лука и в бурятской традиционной игре в кости "шагай наадан". А в Слюдянском районе состоится фестиваль бурятской культуры, в программе которого будут мастер-класс по лепке бууз и национальный танец Ёхор.