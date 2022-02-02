В Петербурге вступают в силу дополнительные ковидные ограничения для школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Дополнительные ограничения, которые должны сократить рост числа заражений COVID-19 среди школьников, вступают в силу в Санкт-Петербурге со 2 февраля и будут действовать по 13 февраля в соответствии с обновленным постановлением о противодействии распространению коронавируса, опубликованным на официальном сайте администрации Петербурга.

"Город переживает пятую волну эпидемии, она самая массовая за все время пандемии. <...> Особенностью этой волны стал рост заболеваемости среди детей. Из общего числа заболевших в Санкт-Петербурге - порядка 26 тыс. детей с подтвержденным ковидом. В связи с ростом заболеваемости среди детей и подростков со 2 февраля школьников седьмых, восьмых, девятых, 10-х и 11-х классов переводим на дистанционное обучение, как и обучающихся в колледжах. Перепрофилируем ряд детских больниц и отделений", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении к жителям города, которое распространила пресс-служба Смольного.

В Санкт-Петербурге с 28 января уже действуют ограничения на посещение школьниками дополнительных занятий, секций и кружков, спортивных тренировок и состязаний. Исключение составляют мероприятия на открытом воздухе, этапы совершенствования спортивного мастерства и занятия для проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва. Несовершеннолетним нельзя посещать зоопарки, цирки, музеи, театры, кинотеатры, концертные залы, выставки, аттракционы, океанариумы, плавательные бассейны, крытые ледовые катки, фитнес-центры и другие культурные и спортивные организации, а также присутствовать на развлекательных, досуговых, конгрессно-выставочных и торжественных мероприятиях. Дополнительно со 2 февраля введен временный запрет на допуск детей в непродовольственные магазины и заведения общепита.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом доходит, по словам губернатора, до 15-18 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге действует система предъявления QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска на мероприятия и в общественные места, включая музеи, театры, спортивные залы, непродовольственные магазины, кафе и рестораны. В городе сохраняется запрет на ночную работу ресторанов, кинотеатров, концертных залов и других развлекательных заведений. Запрещено проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами. Срок действия основных ограничений, в том числе требование носить защитные маски в транспорте и общественных местах, в Санкт-Петербурге продлен по 31 марта.