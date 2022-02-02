В Италии покажут документальный фильм об обстоятельствах убийства журналистов на Украине

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Итальянские репортеры собрали материалы, проливающие новый свет на дело о гибели в мае 2014 года в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) итальянского репортера Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова. Как сообщает во вторник правозащитный портал Articolo 21 ("Артиколо-21"), фильм-расследование будет показан в специальной программе на канале "РАИ-ньюс-24" в пятницу.

Ряд деталей данного журналистского расследования был изложен в последнем номере журнала "Эспрессо". В частности, в деле возникает новый важный вероятный участник событий - ныне депутат Верховный рады генерал-лейтенант и герой Украины (звание присвоено в 2014 году) Михаил Забродский. По свидетельству одного бывшего украинского военнослужащего, на основе интервью которого во многом построено расследование, Забродский, командовавший 95-й аэромобильной бригадой, отдал приказ открыть огонь по репортерам. Его бригада выполняла задачу по блокированию городов Славянск и Краматорск, заняла и удерживала важный опорный пункт - гору Карачун, - откуда, как было установлено потом следствием, велся огонь. По свидетельству бывшего солдата, которого называют Сергеем, они видели из наблюдательного пункта, что "гражданские вышли из машины и укрылись в окопе". "Не знаю, кто их заметил, но командир сказал, что их там быть не должно", - приводятся слова из его интервью.

В материалах следствия, которое вела итальянская прокуратура, имя Забродского не фигурировало. Единственным подозреваемым был боевик украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, который предстал перед правосудием в Италии. Маркив, обладающий двойным гражданством - Украины и Италии, - был арестован 30 июня 2017 года, когда приехал на Апеннины навестить мать. В первичной судебной инстанции мужчина был признан виновным в причастности к гибели Роккелли и приговорен к 24 годам тюрьмы. Затем в апелляционном, а потом и в кассационном суде данный вердикт отменили. Маркив вернулся на Украину. На процессы приезжали представители украинского правительства, а президенты, включая Владимира Зеленского, затрагивали это дело в контактах с представителями итальянского руководства. Защита Маркива отстаивала тезис, что в гибели Роккелли и Миронова виноваты ополченцы Донбасса. Официальный Киев квалифицировал произошедшее как "инцидент военного времени".

Как отмечает Articolo21, новое журналистское расследование полностью подтверждает выводы и доводы обвинения о расстановке сил и точке стрельбы, а также свидетельства единственного выжившего из входивших в группу французского фоторепортера Вильяма Рогелона, который получил ранения.