Спортсмены из Москвы и Подмосковья победили на Всероссийских соревнованиях по джигитовке

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спортсмены из Московской области и Москвы заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях по джигитовке на "Кубок памяти атамана имени А. И. Острягина", которые прошли во вторник. Лучшим в муниципальных соревнованиях стал спортсмен из Тверской области, сообщили ТАСС в пресс-службе конноспортивного клуба "Звездный".

"Абсолютное первенство по разделам "специальная джигитовка" и "вольная джигитовка": первое место - Муругов Сергей, кличка лошади - Гранд, команда Московской области", - сообщили в пресс-службе.

Второе место также занял участник из Подмосковья Федор Ефимов с лошадью по кличке Соломон. Бронза у спортсмена столичной команды Владимира Архипова, который выступал с лошадью по кличке Факел. В муниципальном этапе соревнований на кубок КСК "Звездный" победил спортсмен из Тверской области, выступавший за КСК "Станица". Второе место заняла участница липецкой команды КСК "Донские кони", третье - участник команды КСК "Созидатель" из Подмосковья.

Как уточнили в пресс-службе Союза казаков-воинов России и зарубежья, соревнования проходили в конноспортивном комплексе "Звездный". Спортсмены показали себя в специальной и вольной джигитовках. В первом этапе им нужно было продемонстрировать умения владеть различными видами кавалерийского оружия: пикой, шашкой, на скаку стрелять из пистолета и традиционного лука, а также метать нож. В вольной джигитовке всадники показали акробатические упражнения на скачущих лошадях.

Организаторами соревнований выступили Федерация конного спорта России, Общероссийская общественная организация "Союз казаков-воинов России и зарубежья", Всероссийская федерация конноспортивной джигитовки и тентпеггинга, конноспортивный комплекс "Звездный".

Казачья джигитовка в России является исключительно национальной конной дисциплиной, насчитывающей не одно столетие. Возрождение джигитовки стало вкладом современного казачества в поддержание патриотического и спортивного воспитания современных конников.