Почти 60 тыс. человек умерли в мире от последствий COVID-19 за неделю

ЖЕНЕВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 22 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, почти 60 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования осталось практически на том же уровне, что и неделей раньше, а число летальных исходов выросло на 9%, сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в еженедельном бюллетене ВОЗ, с 24 по 30 января "число новых случаев COVID-19 было схожим с числом на предшествующей неделе". В то же время смертность выросла на 9%. В организацию поступили сообщения о заражении 22 239 622 человек и смерти 59 195 человек.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей (17-23 января) зафиксировано в Западно-Тихоокеанском регионе (на 37%), Восточном Средиземноморье (на 24%) и Европе (на 7%). В то же время в Америке, Юго-Восточной Азии и Африке заболеваемость снизилась на 20%, 8% и 4% соответственно. В Европе число заразившихся за неделю превысило 11 млн, на нее приходится 51% всех новых случаев инфицирования в мире. Смертность особенно сильно выросла в Юго-Восточной Азии - на 41%, Восточном Средиземноморье - на 32%. В то же время в Африке и Европе она уменьшилась на 7% и 2% соответственно.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (3 279 226). Далее следуют Франция (2 357 129), Индия (1 855 258), Бразилия (1 283 024) и Германия (1 055 768). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (13 558). Далее следуют Индия (4 682), Россия (4 616), Бразилия (3 321) и Италия (2 618).

По данным ВОЗ на 1 февраля, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 376 478 335 инфицированных и 5 666 064 умерших. За прошедшие сутки поступили сообщения о 1 913 949 случаях заражения и 6 331 летальном исходе.