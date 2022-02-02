В Белграде открылась выставка, посвященная русской эмиграции XX века

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Выставка "Русская эмиграция в Белграде с 1920 по 1950 годы " открылась в Российском центре науки и культуры (Русский дом) в столице Сербии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Русского дома.

К присутствующим с приветственным словом обратились директор Русского дома Евгений Баранов и директор Исторического архива Белграда Драгана Гачич. Заместитель мэра Белграда Горан Весич, открывая выставку, отметил, что страница сербской истории, связанная с русской эмиграцией, заслуживает особого внимания, а также выразил благодарность авторам и организаторам выставки - Историческому архиву Белграда, профессору Алексею Тимофееву, Милане Живанович и Слободану Мандичу.

Выставка представляет собой архивные материалы, документы, фотографии, свидетельствующие о сообществе русских эмигрантов, которые оставили значительный след в различных областях общественной жизни Белграда, его истории, архитектуре, культуре. Картину жизни русской эмиграции составляют архивные материалы, которые дополнены ценными документами, хранящимися в Государственном архиве Сербии, Национальной библиотеке Сербии, Музее Белграда, Архиве Югославии, Военном архиве.

Выставка, по словам директора Исторического архива Белграда, будет также представлена в других городах Сербии при поддержке Русского дома. Кроме того, планируется ее презентация в московском Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына.

Экспозиция в Русском доме в Белграде будет открыта до 16 февраля.