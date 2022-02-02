На Камчатке задержали вылеты восьми рейсов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Восемь рейсов из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки в среду.

Задержаны вылеты двух рейсов в Тиличики, по одному - в Усть-Камчатск, Никольское, Северо-Курильск, Озерную, Анадырь, Оссору. В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Камчатка вторую неделю находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер с порывами до 15 м/с.

В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском метель и ветер около 10 м/с.