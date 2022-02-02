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В Петропавловске-Камчатском отменили занятия для школьников второй смены

В городе метель и ветер 10 м/с

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Уроки для школьников второй смены в Петропавловске-Камчатском отменены из-за метели, сообщает пресс-служба мэрии.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 2 февраля, занятия второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Камчатка вторую неделю находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер с порывами до 15 м/с.

В настоящий момент в краевой столице метель и ветер около 10 м/с.

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РоссияКамчатский край
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