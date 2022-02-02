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Пандемия COVID-19

Эксперт: ранее вакцинированные после заражения "омикроном" болеют не более недели

Заместитель директора по клинической работе НИЦ имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова отметила, что у пациентов, которые не прошли вакцинацию сохраняется слабость, утомляемость, тревожность, нарушения сна, кашель и одышка при нагрузках

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ранее вакцинированные от коронавируса люди после заражения штаммом "омикрон" чаще всего болеют около 5-7 дней и без остающихся симптомов, тогда как пациенты, не прошедшие вакцинацию, болеют дольше и с различными осложнениями. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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"По первым наблюдениям за выздоравливающими можно сделать вывод, что у ранее вакцинированных COVID-19, [вызванный штаммом "омикрон"], чаще всего завершается через 5-7 дней без каких-либо остающихся симптомов. Однако у пациентов, не болевших в течение предыдущих шести месяцев, не прошедших вакцинацию и своевременную ревакцинацию, заболевание продолжается существенно дольше", - рассказала она.

Руженцова отметила, что у пациентов, которые не прошли вакцинацию или не переболели ковидом в последние шесть месяцев после завершения основного курса терапии сохраняется слабость, утомляемость, тревожность, нарушения сна, ухудшение памяти, снижение сообразительности, ощущение "тумана в голове", кашель и одышка при нагрузках. Также нередко отмечаются обострения тонзиллита, синусита и других хронических заболеваний.

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