В акватории Берингова моря у Камчатки ожидаются волны до 10 метров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря на Камчатке из-за циклона. Там ожидаются волны высотой до 10 метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 3 февраля 2022 года в акватории Берингова моря, в Карагинском муниципальном районе, Олюторском муниципальном районе и Алеутском муниципальном округе ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Штормовое предупреждение сохранится до конца суток 4 февраля", - говорится в сообщении.

Камчатка вторую неделю находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер с порывами до 15 м/с. В настоящий момент в краевой столице метель и ветер около 10 м/с. Отменены занятия в школах, задержаны вылеты рейсов.