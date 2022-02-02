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В горных районах Камчатки до 5 февраля объявили лавинную опасность

Регион находится в зоне действия циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Повышенная опасность схода лавин объявлена в горных районах Камчатки до 5 февраля, сообщает Камчатский противолавинный центр.

"С 3 по 5 февраля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского района, особенно в бассейне реки Паратунка, на территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, на вулканах Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский, а также на вулканах Ключевской группы", - говорится в сообщении.

Вторую неделю Камчатка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер с порывами до штормового. Отменены занятия в школах, задержаны вылеты авиарейсов.

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РоссияКамчатский край
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