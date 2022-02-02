В Совфеде предложили в первую очередь переводить на удаленку работающих родителей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рекомендует работодателям в первую очередь переводить на удаленный режим работы одного из работающих родителей, если их ребенок или дети обучаются дома. Об этом она сказала ТАСС.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ ранее рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с кратным ростом заболеваемости ковидом в России. В Минтруде РФ отметили, что число работников, которых можно перевести на дистанционный режим, определяется работодателем самостоятельно исходя из возможностей работодателя и сотрудников.

"Думаю, что в первую очередь работодателям стоит переводить на удаленку одного из родителей, у которого ребенок, посещающий детский сад или начальную школу, оказался дома из-за того, что группа закрылась по причине выявленного больного COVID-19. Это позволит многим семьям решить вопрос, с кем оставить ребенка, и выполнять работу дистанционно", - пояснила Святенко.

По ее словам, основанием для такой дистанционной работы может послужить копия предписания Роспотребнадзора о закрытии группы в детском саду либо школьного класса на карантин. "Думаю, что работодателям стоит обратить внимание на эту ситуацию, если есть сотрудники из данной категории", - добавила сенатор.

Как подчеркнули ранее в пресс-службе Минтруда РФ, перевод работника на удаленку не может являться основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 378,4 млн заражений коронавирусом и около 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией на 1 февраля, зарегистрировано 11 986 913 случаев заражения, умерли 332 012 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.