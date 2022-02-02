На юге Сахалина появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс в 2022 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Холмске (самый крупный в регионе город после областной столицы) на юге Сахалина планируется завершить до конца лета 2022 года. Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Сегодня работаю в Холмском районе. И первый объект, который я проинспектировал, - физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Первомайской. Работы будут завершены в августе 2022 года", - рассказал глава региона.

По его словам, сейчас уже проложены инженерные сети, обустроен фундамент и смонтирован металлокаркас здания. В комплексе предусмотрен большой зал для единоборств, а также раздевалки, душевые и кабинет медицинского работника.

Планируется, что в новом здании будут заниматься боксеры, каратисты и дзюдоисты. Сейчас они занимаются в другом зале, но там нет всех необходимых условий для комфортных тренировок. Идея построить ФОК возникла у властей еще несколько лет назад, однако строительство началось только в 2021 году.

По информации пресс-службы правительства региона, площадь объекта составит 750 кв. м. Основной акцент будет сделан на развитие дзюдо и самбо. Зал можно будет использовать и для игровых видов спорта - мини-футбола, волейбола. Также в новом комплексе будут заниматься холмчане старшего поколения по проекту "Сахалинское долголетие". Новый ФОК не только разгрузит действующие спортзалы, но и даст возможность привлечь больше людей к занятиям единоборствами.

Ежегодно около 2 тыс. человек посещают отделения Холмской спортшколы. В районе развиваются 18 видов спорта.