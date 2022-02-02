В США заявили, что у непривитых шанс попасть в больницу в 23 раза выше

ТАСС, 2 февраля. Невакцинированные люди рискуют оказаться в больнице с коронавирусной инфекцией в 23 раза чаще, чем те, кто получил дополнительную третью прививку. Об этом говорится в исследовании федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), опубликованном во вторник.

В исследовании на основе данных о стационарном лечении в округе Лос-Анджелес в период широкого распространения омикрон-штамма говорится, что уровень госпитализации был "стабильно наиболее высоким" среди невакцинированных людей. "По состоянию на 8 января 2022 года <...> показатели заболеваемости коронавирусом и госпитализации в округе Лос-Анджелес среди непривитых лиц были выше в 3,6 и 23 раза соответственно, чем у полностью привитых дополнительной дозой, а также [выше] в 2 и 5,3 раза соответственно, чем среди полностью привитых без ревакцинации", - сказано в документе.

Кроме того, в течение всего периода наблюдений, госпитализация в отделения интенсивной терапии (ОИТ), перевод на ИВЛ и летальные исходы по-прежнему чаще встречались среди непривитых лиц, нежели чем среди полностью привитых людей, с ревакцинацией или без нее.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 381,2 млн заражений коронавирусом и около 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 11 986 913 случаев заражения, умерли 332 012 человек.