В Улан-Удэ перевод частных домов на электрическое отопление потребует более 5 млрд руб.

УЛАН-УДЭ, 2 февраля. /ТАСС/. Проблему загрязнения воздуха в Улан-Удэ может решить перевод частных домовладений на электрическое отопление, на такое мероприятие потребуется более 5 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов.

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В последние годы столица Бурятии сталкивается с проблемой в холодное время года: из-за работы небольших угольных котельных, печного отопления домов в частном секторе, сосредоточенном в пригороде, загрязняется воздух в городе. Усугубляют ситуацию особенности рельефа: Улан-Удэ расположен в котловине, окруженной холмами. Все это создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

"Решение вопроса загрязнения воздуха напрямую связано с переводом частных домовладений Улан-Удэ на электрическое отопление или использование сжиженного углеводородного газа. Для этого необходима реконструкция электросетевого хозяйства и строительство нового центра электропитания. Предварительная стоимость работ составляет 5,1 млрд рублей", - сказал Цыденов.

По его словам, резервы существующей тепловой мощности в Улан-Удэ будут исчерпаны уже к 2026 году, подключение новых потребителей станет невозможным, и начнется дополнительная "котельнизация" города или полная остановка промышленно-гражданского строительства, включая социальные объекты.

Ряд экспертов в Бурятии считают, что положение может исправить газопровод, который планируется построить из России в Монголию. Однако глава региона уверен, что более реалистично использование сжиженного газа на малых котельных. "Но здесь вопрос в стоимости газа. Мы поднимали его во время Дней Республики Бурятия в Совете Федерации, обсуждали его, и надеемся на дальнейшее рассмотрение этой темы", - сказал Цыденов.

Он подчеркнул, что для Бурятии важно сделать воздух в Улан-Удэ чище. Зимой в городе установлено превышение предельно допустимых концентраций по бензапирену почти в 50 раз. По оценке Байкальского института природопользования Российской академии наук, из-за загрязнения воздуха уровень заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательных систем среди жителей Улан-Удэ на 20% выше, чем в районах республики.