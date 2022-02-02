"Фобос": аномальное тепло продержится на юге России до 4 февраля

ТАСС, 2 февраля. Аномальное тепло, которое на юг России с юго-запада принесет циклон, продержится до пятницы и будет сопровождаться дождями, местами сильными. Это спровоцирует таяние огромных сугробов, которые намело в регионе за последние несколько недель, и вызовет подтопления, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В ближайшие два дня юг европейской России ждет мощная волна тепла, связанная с приближающимся с юго-запада циклоном. Теплый атмосферный фронт от этого циклона в среду будет пересекать регион. Существенное потепление, местами с ливнями, активизирует таяние снега и подтопления. Потепление продлится 2 и 3 февраля, а 4 февраля в тылу уходящего циклона вновь начнется понижение температуры, и осадки будут переходить местами в мокрый снег", - сказал он.

Температура до пятницы будет превышать климатическую норму на 2-4 градуса в зависимости от региона, уточнил Леус.

В Ростове-на-Дону 2 и 3 февраля прогнозируют до 5-10 градусов тепла и дожди, местами сильные. В Краснодаре пройдут кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся в дневные часы до 7-12 градусов. В Севастополе - 5-10 градусов тепла, ожидаются дожди, местами сильные. В Симферополе - 4-9 градусов со знаком "плюс", также местами ожидаются ливни.

В Ставрополе до пятницы существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит 4-9 градусов тепла. В Астрахани - без существенных осадков, до 2-7 градусов тепла. В Волгограде - от 0 до 5 градусов тепла, временами дожди, переходящие в мокрый снег.

В 24 районах Краснодарского края действует режим повышенной готовности. Продолжающееся в регионе таяние снега и осадки привели к увеличению количества подтопленных домовладений до 123, также подтоплена 381 придомовая территория. Из-за быстрого таяния снега в предгорьях фиксируются оползни. Власти Адыгеи развернули временные водомерные посты для мониторинга паводковой обстановки на реке Марта в Теучежском районе, где из-за таяния снега происходит подъем уровня воды.