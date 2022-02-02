В Госдуме попросил Попову проверить качество экспресс-тестов на COVID-19

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов обратился к главе Роспотребнадзора - главному санитарному врачу Анне Поповой с просьбой организовать проверку производителей и поставщиков экспресс-тестов на коронавирус с целью определения наиболее эффективных систем. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении ТАСС.

Чернышов отмечает, что в условиях роста заболеваемости COVID-19 экспресс-тесты действительно могли бы позволить быстрее выявлять новых заболевших. Тем не менее все чаще "встречаются ситуации, когда в одной и той же семье, члены которой заразились коронавирусом и имеют одинаковые симптомы, у одного человека экспресс-тест определяет наличие инфекции, а у другого нет".

Депутат констатирует, что, учитывая высокую стоимость таких тестов, приобретаемых гражданами для себя, вопрос их качества "становится самым актуальным". "Получив якобы отрицательный экспресс-тест на коронавирус, зараженный человек продолжает вести активный образ жизни, ходить на работу, встречаться с друзьями и инфицировать окружающих даже не подозревая об этом", - указывает Чернышов.

"Считаю, что подобную ситуацию нужно в корне менять. Изменить текущее положение дел может тщательный контроль производителей и поставщиков экспресс-тестов, а также, возможно, разработка новых тестов с повышенной чувствительностью к инфекции", - пишет депутат, занимающий пост вице-спикера Госдумы.

Чернышов просит главу Роспотребнадзора "дать указание проверить производителей и поставщиков данных тестов, выделив среди экспресс-тестов на коронавирус, которые используются в России, наиболее эффективные".