Заявление о признании геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области поступило в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Заявление прокурора Ростовской области Романа Праскова о признании геноцидом ряда преступлений, совершенных на территории региона нацистами в годы Великой Отечественной войны, поступило в Ростовский областной суд. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Прокуратура Ростовской области по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова ранее подготовила и направила в суд заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны.

"Ростовским областным судом принято к производству заявление прокурора Ростовской области об установлении факта, имеющего юридическое значение в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что по заявлению прокурора области возбуждено гражданское дело, проводится досудебная подготовка. По ее окончании будет назначена дата судебного заседания.

Как ранее сообщали в Генпрокуратуре, основанием для обращения стали результаты работы, в ходе которой были изучены многочисленные архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области. По данным прокуратуры, на данных и иных территориях региона действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной армии, использовали иные способы уничтожения людей, производили незаконные аресты, применяли пытки и истязания.

За период оккупации Ростовской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, по данным прокуратуры, были убиты не менее 126 тыс. мирных советских граждан и военнопленных. Это подтверждается свидетельствами многочисленных очевидцев, материалами Чрезвычайной государственной комиссии, актами районных и городских комиссий, докладными записками и информацией органов безопасности о положении в городах и районах Ростовской области, зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации.