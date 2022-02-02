В алтайском медцентре создали ковидную поликлинику из-за роста заболеваемости

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Поликлиника для приема пациентов с коронавирусом создана на базе диагностического центра в Барнауле в связи с резким увеличением числа заболевших в Алтайском крае. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В Алтайском крае уже неделю медики фиксируют подъем заболеваемости ковидом, в связи с чем в регионе наращивают объемы коечного фонда. В настоящее время в крае развернуто 2 тыс. 855 мест для ковидных больных. По данным министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, только в Барнауле количество обращений к медикам выросло в два раза.

"В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации и, в частности, резким увеличением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, со 2 февраля работа диагностического центра официально переформирована под пациентов с СOVID-19. В красной зоне центра с сегодняшнего дня открывается "ковидная поликлиника", специалисты которой взяли на себя прием больных, с которыми не успевают работать городские поликлиники. Пока речь идет о пациентах городских поликлиник №14, №1 и №7", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в учреждении не прекращают прием не заразившихся коронавирусом пациентов. Центр разделен на изолированные друг от друга зоны, они имеют строгую систему эпидконтроля, разные входы и вентиляционные системы.

"В учреждении разработан и интегрирован в медицинскую информационную систему алгоритм, позволяющий обнаруживать пациентов с подтвержденным СOVID-19, которые записаны на прием к специалистам чистой зоны. С такими гражданами связываются сотрудники центра и переносят их прием до момента выздоровления", - подчеркивается в сообщении.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 134 245 человек. Из-за него умерли 7 373 жителя региона. В крае полностью привиты 1 млн 127 тыс. 579 человек.