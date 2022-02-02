В УФСИН сообщили, что сотрудник омской ИК-7, причастный к пыткам в 2015 году, был осужден

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Управление ФСИН России по Омской области прокомментировало опубликованный сайтом Gulagu.net во вторник на Youtube видеоролик об издевательствах в 2015 году над заключенными в омской исправительной колонии № 7 (ИК-7). Как сообщается на сайте управления, по данному факту еще в 2016 году было возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий, сотрудник колонии был приговорен к лишению свободы.

Во вторник сайт Gulagu.net опубликовал видео с бывшим заключенным, отбывавшим наказание в 2014-2015 годах в омской ИК-7. По его словам, в исправительном учреждении заключенных били, раздевали догола и унижали, надевали на головы пакеты, пытали электрошокером. Ранее сайт заявил, что в колонии якобы действует тоталитарная система подавления воли при помощи заключенных, сотрудничающих с администрацией, жестоких избиений и угроз перевода в категорию "униженных".

"1 февраля 2022 года на видеохостинге Youtube была опубликована информация, содержащая сведения об издевательствах над осужденными в ФКУ "ИК-7 УФСИН России по Омской области". По данному факту в 2016 году СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 ["Злоупотребление должностными полномочиями"] Уголовного кодекса РФ. Сотруднику ФКУ "ИК-7 УФСИН России по Омской области", признанному виновным в совершении преступления, было назначено уголовное наказание в виде лишения свободы", - сообщила пресс-служба.

Ранее уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова сообщила ТАСС, что в 2021 году в аппарат омбудсмена не поступало жалоб от осужденных и освободившихся из ИК-7, их родственников и адвокатов. Всего с 2018 до 2021 года представители омбудсмена 17 раз выезжали в эту колонию. Также с уполномоченным встречались родственники заключенных ИК-7, которые не подтвердили информацию о противоправных действиях в отношении осужденных.