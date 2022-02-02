В горбольницах Москвы внедрят цифровую систему медсортировки поступающих больных

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новая система медицинской сортировки поступающих больных станет доступна во всех городских больницах Москвы в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В основе системы - автоматизированные клинические алгоритмы, которые помогут медикам оперативно определить степень тяжести состояния пациента, выявить скрытые угрозы и риски, а также установить приоритетность в оказании медицинской помощи. При этом все решения принимает врач, а новый инструмент лишь помогает определить пациентов, которые требуют повышенного внимания. Цифровая система медицинской сортировки в настоящее время проходит тестирование в нескольких больницах Москвы. В 2022 году мы планируем внедрить ее во всех городских многопрофильных стационарах для взрослых, а далее и в детских стационарах", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

При поступлении пациента в приемное отделение больницы медицинская сестра в ходе первичного осмотра сможет вносить в цифровую систему медицинской сортировки данные о температуре пациента, артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращениях и сатурации, его жалобы и симптомы, а также анамнез жизни и течение заболевания. В зависимости от причины обращения и особенностей болезни объем этих вопросов может быть разным.

"Эти данные сразу будут доступны в электронной истории болезни стационарного больного. На основе сведений цифровая система сформирует заключение, предварительный диагноз, комплексные назначения и определит потребность в приоритетном оказании медицинской помощи. Весь процесс займет до пяти минут и при необходимости будет проводиться параллельно с оказанием медицинской помощи", - добавила Ракова.

В цифровой системе используются цветовые подсказки, с помощью которых отмечаются четыре уровня приоритетности оказания медицинской помощи. Красный и оранжевый уровни - это пациенты в наиболее тяжелом состоянии, которых направляют непосредственно в реанимацию или экстренную операционную. Пациенты с неотложными состояниями, которые требуют наблюдения, направляются в палаты интенсивной терапии. Там их сразу осматривает профильный специалист, проводятся дополнительные обследования и постоянный мониторинг. Пациентов в стабильном состоянии направляют в диагностические залы приемного отделения.

Внедрение и использование цифровой системы медицинской сортировки пациентов требуют минимальной подготовки. Программа имеет понятный интерфейс и интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения. Все данные о состоянии пациента, которые заносятся в программу в момент первичного осмотра и опроса, сразу становятся доступными любому врачу больницы.