Кабмин заявил, что законопроект о гражданстве совершенствует регулирование этой сферы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Проект нового базового закона о гражданстве РФ, внесенный президентом России Владимиром Путиным, предполагает совершенствование правового регулирования этой сферы. Об этом говорится в официальном отзыве правительства на законопроект, текст размещен в думской электронной базе.

В кабмине указывают на то, что "законопроектом предлагается сократить количество требований к отдельным категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами, распространить институт признания гражданином на более широкий круг лиц". Вместе с тем расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ, полученного на основании заявления.

"Таким образом, законопроект предполагает совершенствование правового регулирования вопросов гражданства Российской Федерации с учетом необходимости его актуализации. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается", - говорится в отзыве.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря прошлого года внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Документ в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также принятое гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы.

Первое чтение законопроекта планируется на февраль.