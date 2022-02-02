В Якутии из трех арктических поселков до конца 2022 года вывезут 20 тыс. тонн мусора

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Около 20 тыс. тонн мусора вывезут из трех поселков в Усть-Янском районе Якутии до конца 2022 года, работа пройдет по федеральной акции "Чистая Арктика". Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В Якутии до конца 2022 года планируется вывезти 20 тыс. тонн мусора из трех поселков Усть-Янского района - Депутатского, Усть-Куйги и Северного - в рамках федеральной акции "Чистая Арктика". Соглашение об утилизации металлолома заключено между Усть-Янским районом и резидентом Арктической зоны России "ВСП-Ресурс". В 2021 году на территории района уже собрано около 2 тыс. тонн металлолома", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), в данных поселках в основном отходы представлены металлоломом, остатками промышленного освоения.

В регионе отмечается развитие корпоративного волонтерства. "К очистке территорий от мусора и металлолома мы привлекаем предприятия, которые работают в Арктической зоне республики. С учетом наших огромных территорий их содействие является неоценимой помощью", - цитирует пресс-служба главу региона Айсена Николаева.

Отмечается, что в формате корпоративного волонтерства организации "Янолово" и "Янзолото" намерены произвести очистку захламленных территорий в двух населенных пунктах - в селе Оленегорск Аллаиховского района и селе Силяннях Усть-Янского района. "В текущем году ООО "Арктик Втормет" как уполномоченный оператор Минобороны России планирует продолжить работы по очистке от металлолома поселка Тикси и прилегающей территории. Также компания берет на себя работы по сносу и вывозу аварийных зданий. До 2023 года планируется вывезти из Тикси 40 тыс. тонн мусора", - добавили в правительстве.

За 2021 год по проекту "Чистая Арктика" в арктических регионах России было собрано больше 1,5 тыс. тонн отходов - бочек с топливом, покрышек, пластика, древесины. Экспедиции и работы по устранению загрязнений прошли в Мурманской и Архангельской областях, в Красноярском крае и Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, республиках Коми и Карелия.