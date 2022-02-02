Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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"В этот праздничный день хочу поблагодарить буддийскую общину России за большой вклад в просвещение и благотворительность, упрочение нравственных основ общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к высоким принципам морали, сохранение семейных, традиционных ценностей", - говорится, в частности, в телеграмме.

Глава государства отметил содействие буддийской общины России в решении насущных социальных задач, укреплении межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Буддисты отмечают Новый году по лунному календарю (Сагаалган) каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны, точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние. В 2022 году праздник выпал на 2 февраля - в этот день наступает год Синего Тигра стихии Вода. Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдут молебны.

Праздновать Сагаалган принято целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого ходят в гости к родственникам, угощают родных и близких "белой пищей" - молочными продуктами, мясными блюдами. Широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутской области, Калмыкии и Тувы.