Большинство турагентов в России получают запросы на путешествия с целью вакцинации

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более половины российских турагентов - 60% - получают запросы на путешествия с целью вакцинации зарубежными препаратами от COVID-19. Об этом сообщается в среду в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru среди более 300 турагентов из 35 городов России.

"Более половины российских турагентов - 60% - получают запросы на путешествия с целью вакцинации зарубежными препаратами от COVID-19, однако работать с такими турами умеют не все специалисты. Несмотря на поступающие запросы от путешественников, у турагентов сформировалось неоднозначное отношение к работе с вакцинными турами. Как выяснилось, только 35% опрошенных специалистов охотно продают такие поездки. Четверть респондентов, однако, не берутся за подобные заказы (25%)," - говорится в результатах аналитики.

В качестве основных причин, которые останавливают агентов от продажи вакцинных туров, они называют сложности в организации, отсутствие полной информации о деталях подобных поездок и часто меняющиеся правила. Кроме того, они отмечают, что интересующихся туристов нередко не устраивает цена тура или направление для таких путешествий.

Для клиентов, которые готовы отправиться за рубеж за вакциной, специалисты чаще всего формируют индивидуальные туры - об этом рассказали 64% респондентов. Треть респондентов предпочитают работать с пакетными предложениями от туроператоров (31%).

По данным опроса, большинство турагентов фиксируют спрос на вакцинные туры в Хорватию (65% опрошенных), Турцию (40% респондентов) и Сербию (35%). Реже россияне обращаются за путешествиями в Армению (28%), Болгарию (18%), Грецию и Венгрию (по 15%), Германию (10%). Также специалисты отмечали, что получали запросы и на другие направления (8%), например, во Францию, Австрию и Киргизию.

В то же время 40% турагентов рассказали, что их клиенты не интересовались поездками для вакцинации за рубежом.