Более 86 тыс. школьников Москвы зарегистрировались на сдачу ЕГЭ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 86 тыс. московских школьников зарегистрировались на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ) в 2022 году. Основной период начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, сообщается на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году выпускные экзамены проведут в три этапа: досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной - с 26 мая по 2 июля и дополнительный - с 5 по 20 сентября. Заявления на участие в ЕГЭ в 2022 году подали более 86 тыс. человек, из них 69 тыс. - выпускники текущего года", - приводятся слова первого замдиректора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.

Экзамен по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 16 и 17 июня. Экзамен по профильной и базовой математике состоится 2 и 3 июня соответственно, 6 июня пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня - по обществознанию, 14 июня - по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

Подать заявление можно было в электронном виде на портале mos.ru до 1 февраля включительно. В дополнительный период в сентябре пройдут экзамены только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат. Условием получения аттестата о среднем общем образовании является успешная сдача двух обязательных экзаменов: по русскому языку и математике базового или профильного уровня.

Полное расписание можно посмотреть на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы. Результаты экзаменов отобразятся в личном кабинете на портале mos.ru.