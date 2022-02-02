Опрос: работающие на удаленке мужчины чаще женщин обедают в кафе, а не дома

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мужчины чаще женщин, среди работающих на удаленке сотрудников в России, ходят обедать в рестораны и кафе во время перерыва: 15% против 7%. Об этом свидетельствует проведенное по запросу ТАСС исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Опрос проводился 26-31 января 2022 года среди 1 600 респондентов со всех регионов страны.

"Среди удаленных сотрудников большинство обедает дома (75%), особенно часто так поступают женщины (80% против 71% среди мужчин). Каждый девятый дистанционный сотрудник (11%) в обеденный перерыв выходит перекусить в городское кафе или ресторан - это больше характерно для мужчин (15% против 7% среди женщин). Сервисами доставки пользуются 3% опрошенных", - отмечается в материалах исследования.

В то же время сотрудники, которые ходят на работу в офис, чаще всего приносят еду из дома - так поступают 57% опрошенных. В буфете своей организации питаются 18% опрошенных, еще 11% ходят на обед в городские столовые, кафе или рестораны. Добраться домой, чтобы пообедать, за время перерыва успевают 4% россиян, а 2% опрошенных заказывают доставку еды в офис, следует из материалов.

Приносить на работу ланчбокс с блюдами домашней кухни больше свойственно женщинам (66% против 51% среди мужчин), а питаться в городских кафе и дома - мужчинам.

Другие варианты организации питания назвали 4% россиян: "Покупаю булочку к чаю в супермаркете", "Ем на бегу"; "Практикую интервальное голодание".

Правильное питание

В том, что обед и перекусы в рабочее время однозначно соответствуют принципам здорового питания, убеждены 15% сотрудников, которые работают удаленно, отмечается в материалах исследования.

О том, что их рацион скорее здоровый сообщили 45% работников на удаленке, а что скорее нездоровый - 29%. На полное несоответствие обеда и перекусов принципам правильного питания посетовали 11% сотрудников, трудящихся в дистанционном формате.

Среди работающих в офисе россиян лишь 13% полностью убеждены, что питаются правильно. Склоняются к тому, что их рацион можно назвать здоровым, 33% офисных работников, а скорее нездоровым - 36%. Абсолютно несоответствующими принципам ПП свои обеды в рабочие дни считают 18% от общей доли респондентов данной группы.

Среди работников на дистанте о соблюдении принципов правильного питания чаще сообщают женщины (в целом 68%). В то же время среди тех, кто ходит на работу, гендерные различия этом вопросе практически отсутствуют: большинство признается, что не соблюдает правила здорового питания в той или иной степени, указывается в исследовании.

Проект "Здоровое питание"

По поручению президента РФ с 2019 года реализуется проект "Здоровое питание" в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" и нацпроекта "Демография". Одна из его ключевых задач - контроль и улучшение качества питания россиян. Так, ежегодно исследуется доступ к отечественным пищевым продуктам, необходимых для полноценного питания, восполнения дефицита микро- и макронутриентов.

Еще одно направление работы - усовершенствование нормативной базы. Например, теперь понятие "здоровое питание" закреплено на законодательном уровне. Кроме того, запущена единая диджитал-экосистема, чтобы люди имели доступ к самой полной и достоверной информации по вопросам здорового питания.