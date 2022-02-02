Первый центр первичного приема детей с подозрением на ковид начал работу в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Центр амбулаторного приема детей с острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и подозрением на COVID-19 начал работу во дворце творчества детей и молодежи в Воронеже. Это первый в регионе центр для приема и экспресс-тестирования детей на ковид, сообщила в среду пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

"Второго февраля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса дворца творчества детей и молодежи на площади Детей в Воронеже начал работу центр амбулаторного приема детей с ОРВИ и подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее в Воронеже начали работу четыре центра для взрослых, у которых есть признаки заражения коронавирусной инфекцией: воронежцев старше 18 лет принимают в зданиях городского дворца культуры, в дворце спорта "Юбилейный", в доме культуры "Боровое", школы искусств № 5. До 6 февраля в Воронеже планируется открыть 10 таких центров с бесплатным экспресс-тестированием на ковид.

По данным департамента здравоохранения, в новом центре с 08:00 мск до 20:00 мск прием детей до 17 лет будут ежедневно вести шесть врачей-педиатров и инфекционистов, в том числе из областной детской клинической больницы и Воронежского государственного медицинского университета, будет проведен осмотр, экспресс-тестирование, при необходимости выдадут лекарства и оформят больничные листы родителям. Как уточняется в сообщении, для посещения центра надо взять свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя или подростка старше 14 лет, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

О ситуации в регионе

В Воронежской области введены новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 13 раз - со 175 до 2 266. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 213 852 случая заражения коронавирусом, выздоровели 194 168 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. Запрещена ночная работа заведений общепита, введены ковид-сертификаты, все школьники 5-11 классов школ Воронежа с 3 февраля переходят на дистанционное обучение, спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в настоящее время вакцинированы 1 382 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, в понедельник в регионе началась вакцинация "Спутником-М" детей в возрасте 12-17 лет, на данный момент 21 подросток сделал прививку от ковида.