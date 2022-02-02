Суды в Челябинской области приостанавливают прием граждан из-за распространения омикрона

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Большинство судов в Челябинской области с конца января - начала февраля приостанавливают прием граждан, меняют график, ограничивают работу приемной и рекомендуют участникам процессов подавать документы в электронном виде. Об этом сообщается на сайтах судов.

Из материалов областного Минздрава следует, что регион находится на пике заражаемости коронавирусом.

"В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее нового штамма "омикрон" в Орджоникидзевском районном суде города Магнитогорска Челябинской области со 2 февраля <...> приостановлен личный прием граждан, ограничена работа приемной суда, отдела обеспечения судопроизводства <...>. Подача документов в суд может осуществляться в электронном виде", - говорится в сообщении на сайте Орджоникидзевского районного суда.

Подобные сообщения опубликованы на сайтах Ленинского районного суда Магнитогорска, Каслинского районного суда, Копейского городского суда, большинства судов, расположенных в Челябинске.

В пресс-службе Челябинского областного суда сообщили ТАСС, что режим работы организации не изменился, при этом "гражданам рекомендуется обращаться в суд посредством электронного делопроизводства".

По данным областного Минздрава, всего с начала пандемии в регионе подтверждены 175 409 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели ковидом 3433 человека. Всего 146 355 пациентов выздоровели и выписаны. Продолжают лечение 21 230 человек. В регионе действует обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усилены санитарные правила.