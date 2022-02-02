Эксперты США заявили, что локдауны минимально повлияли на снижение смертности от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Введение локдаунов в качестве меры снижения смертности от COVID-19 в период обострения пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 года дало минимальный эффект и фактически продемонстрировало неэффективность такой меры применительно к заявленной цели. Такой вывод исследования, проведенного экспертами Университета Джонса Хопкинса, анализирующими данные федеральных и местных властей, обнародовал во вторник вечером телеканал Fox News .

Авторы исследования установили, что локдауны, введенные в указанный период в США и в странах Европы, снизили смертность от COVID-19 на 0,2%, но при этом повлекли за собой огромные негативные экономические и социальные последствия.

"По итогам метаанализа был сделан вывод о том, что локдауны оказали минимальный, а то и близкий к нулевому эффект на состояние здоровья населения, но там, где они вводились, они повлекли огромные экономические и социальные издержки, - цитирует телеканал вывод экспертов Университета Джонса Хопкинса. - Вследствие этого [можно утверждать], что политики локдаунов являются неосновательными и от них следует отказаться в качестве инструмента политики [противодействия] пандемии".

Более эффективной, как следует из заключения авторов метаанализа, оказалась мера самоизоляции заболевших. Она в итоге - при учете всех связанных с нею плюсов и минусов - позволила снизить смертность от COVID-19 на 2,9%. Эксперты пояснили, что, с одной стороны, эта мера ограничила распространение инфекции, но, с другой, усилила ее концентрацию - а стало быть, и степень негативного воздействия - в рамках семьи и лишила инфицированных людей доступа к более безопасным местам - паркам, пляжам и другим открытым площадкам.

Авторы исследования также указали на такие негативные последствия локдаунов, как рост безработицы, снижение качества образовательного процесса, увеличение случаев домашнего насилия и передозировки медицинскими препаратами. Число летальных исходов вследствие последнего возросло в США в период с мая 2020 года по апрель 2021 года на 28,5% по сравнению с аналогичным предшествующим периодом - до 78 056 смертей. Показатель домашнего насилия увеличился на 8,1%.

"Эти понесенные обществом издержки необходимо сопоставить [по значимости] с положительным эффектом локдаунов, который, как показал наш метаанализ, является, в лучшем случае, незначительным, - цитирует телеканал заключение экспертов Университета Джонса Хопкинса. - Такой стандартный подсчет выгод и затрат приводит к твердому заключению: локдауны должны быть решительно отвергнуты в качестве инструмента политики [противодействия] пандемии".