В Петербурге высота сугробов достигла максимума этой зимы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге впервые с начала зимнего сезона достигла 40 см. Об этом в среду сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"Утром в среду, 2 февраля, на главной метеостанции Северной столицы высота снежного покрова впервые с начала сезона достигла отметки в 40 см", - отметил Леус, добавив, что за последние сутки в городе выпало почти 2 мм осадков.

Между тем, по приведенным им данным, в Ленинградской области первенство удерживает Тихвин, где снежный покров составляет 77 см.

В среду в Петербурге сохранится преимущественно облачная погода, местами вновь пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от минус 3 до минус 5 градусов, по Ленинградской области от минус 2 до минус 7 градусов. По прогнозу синоптика, в четверг похолодание продолжится, а снег постепенно прекратится.