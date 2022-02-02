В Новосибирской области число учителей на больничном по ОРВИ и ковиду выросло до 2,6 тыс.

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Число педагогов на больничном по причине ОРВИ и коронавирусной инфекции в Новосибирской области за неделю выросло в четыре раза - до 2,6 тыс. человек. Об этом сообщил в онлайн-эфире городского портала "НГС.Новосибирск" министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"Это ровно в четыре раза больше, чем неделю назад. Если раньше было примерно около 700 человек, то сейчас свыше 2 600 на больничном. Это примерно 2 400 по причине ОРВИ, если говорить о ковиде - 209 человек", - сказал он.

К концу января власти сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и заявили о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин. Сейчас на дистанционном обучении до 13 февраля находятся ученики 5-10 классов, у первоклассников двухнедельные каникулы. На очном обучении остаются ученики вторых - четвертых классов, 11 классов и малокомплектных сельских школ.

В Новосибирской области, где за последнюю неделю заболеваемость выросла более чем на 60%, введена обязательная вакцинация работников торговли и сферы услуг. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях, в гостиницах и службах доставки. В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

По данным оперативного штаба на утро 1 февраля в регионе зарегистрировано 104 583 случая коронавируса (+715 за сутки), в том числе - у 12 205 детей. 75 503 пациента выписаны с выздоровлением (+395 за сутки).