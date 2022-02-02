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Пандемия COVID-19

Губернатор Ивановской области заразился коронавирусом

Станислав Воскресенский ушел на самоизоляцию

ТАСС, 2 февраля. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заразился коронавирусом. Болезнь у него протекает в легкой форме, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский перешел на дистанционный режим работы из-за положительного теста на коронавирус", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что заболевание у главы региона протекает в легкой форме. "Губернатор чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно, соблюдая самоизоляцию дома в Иванове", - сообщила собеседница агентства.

В конце декабря Воскресенский прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Теги
Ивановская областьВоскресенский, Станислав СергеевичПандемия COVID-19
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