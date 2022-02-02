В Архангельске открылся центр бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

"Центр круглосуточного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в Доме народного творчества. Он уже работает", - сказали в пресс-службе.

Перед сдачей анализа посетитель должен заполнить анкету, указать наличие симптомов заболевания. Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский, прием посетителей и взятие экспресс-теста будут проводиться по установленной схеме. "Администратор на входе уточняет у пациента, к какому медучреждению он прикреплен. Далее посетитель через инфомат получает талончик и наблюдает за экраном, на котором будет указано, к какому конкретно столу ему надо подойти. Регистратор фиксирует данные гражданина, тут же находится специалист, который будет проводить забор материала для проведения экспресс-теста", - приводит пресс-служба слова Герштанского.

В пресс-службе уточнили, что в центре работают и врачи. Если результат теста положительный, то пациенту откроют больничный лист и выберут тактику лечения. В случае легкого течения человека отправят домой, при более тяжелом заболевании будет приниматься решение о назначении либо амбулаторного, либо стационарного лечения.

В центр экспресс-тестирования может прийти любой гражданин с симптомами ОРВИ, с собой нужно иметь медицинский полис, паспорт и СНИЛС. Это необходимо для персонификации человека и прикрепления результата анализа на портале "Госуслуги". Предполагаемая пропускная способность центра тестирования - не менее двух тысяч человек в сутки. Основная задача центра - снизить нагрузку на поликлиники. Основной наплыв посетителей ожидается в период с 07:00 до 21:00 мск - в это время на приеме будет задействовано наибольшее число медицинских сотрудников.

С начала пандемии в регионе подтверждено 141 853 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 2 183 случая. 120 578 человек выздоровели, 2 011 умерли.