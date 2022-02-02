Новосибирская больница подаст в суд на хирурга и СМИ из-за клеветы

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Городская больница № 4 в Новосибирске назвала клеветой статью местного СМИ "НГС" о принуждении работников фальсифицировать истории болезней и готовит обращение в суд и правоохранительные органы, сообщили журналистам в пресс-службе областного Минздрава.

Во вторник новосибирское СМИ "НГС" опубликовало материал "Врач отказался оформлять "мертвые души" в Новосибирской больнице. Его сперва уволили, а после суда посадили работать в коридоре". По словам главного героя материала хирурга Юрия Зайко, в больнице работников принуждают фальсифицировать истории болезни и оформлять в стационар тех, кто лечится дома. Как уточняет источник "НГС", "за лечение больного стационарно больница получает из бюджета в 10-15 раз больше". Зайко заявляет, что его уволили после отказа участвовать в преступной схеме и написанного заявления правоохранителям.

"Публикация представляет собой однобокое голословное заявление одного из сотрудников больницы, которое преподносится как ряд фактов. Однако ни одно из изложенных в статье обвинений не подтверждено документально. Поскольку данная статья содержит клевету и порочит деловую репутацию ГБУЗ НСО "ГБ № 4", больница готовит обращение в правоохранительные органы и суд как на "НГС", так и на Зайко Ю. Ф.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что редакция "НГС" обращалась в больницу с запросом, на который были даны развернутые пояснения, но, по данным властей, корреспондент "намеренно опустил в публикации большинство важных деталей, исказив информацию". В частности, в материале редакции не указаны такие факты, как наличие у хирурга дисциплинарного взыскания, замечаний по результатам внешней экспертизы, отсутствие в настоящее время действующих сертификатов на осуществление медицинской деятельности и вакцинации против коронавирусной инфекции, а также отказ работать в "красной зоне" после перепрофилирования медучреждения в инфекционный госпиталь.

"Заявления Зайко Ю. Ф. о массовой фальсификации историй болезни, обвинения в мошенничестве, принуждении персонала заниматься подделкой медицинской документации, об ущемлении трудовых прав "неугодных", об улучшении финансовых показателей больницы за счет приписок, о других уволившихся сотрудниках является голословной, не имеет под собой оснований, подтверждающих фактов. Напомним, что с октября 2020 года по настоящее время стационар больницы работает как инфекционный госпиталь, и оформить кого-то в стационар без реального пребывания в нем с укусом собаки или кошки просто невозможно", - отмечает пресс-служба.