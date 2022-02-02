Отбор участниц нового потока программы "Женщина - лидер" пройдет в России и за рубежом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мастерская управления "Сенеж" начала набор слушательниц нового потока образовательной программы "Женщина-лидер", принять участие в отборе смогут не только жительницы России, но и проживающие за рубежом соотечественницы. Об этом в среду сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Подать заявку и стать участницами программы "Женщина-лидер" в 2022 году смогут граждане России, проживающие как на территории нашей страны, так и за рубежом, в возрасте 25-55 лет. Они должны иметь непрерывный опыт управленческой работы от двух лет и быть заинтересованы в развитии собственного лидерского потенциала, а также в создании реального проекта, направленного на решение социально значимых задач в стране", - сообщила проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

Организаторы программы планируют, что слушательницами международного потока станут порядка 150 участниц из России и других стран. Обучение нового потока будет проходить с апреля по август 2022 года в смешанном формате - офлайн и онлайн. Программа будет состоять из шести модулей, которые включат в себя образовательные сессии, выступления спикеров и межмодульную работу (в нее входят командные сессии с кураторами, самостоятельная работа участниц в командах и поддерживающие обучающие вебинары).

За время обучения слушательницы научатся принципам и основам социального проектирования - в составе команд они не только разработают, но и приступят к реализации социальных проектов, направленных на помощь людям, развитие территорий. Также участницы программы познакомятся с основами и инструментами персонального и командного лидерства. В 2022 году в программу будут включены два новых трека: "Ресурсное состояние лидера" и "Цифровая трансформация".

Образовательная программа "Женщина-лидер" стартовала в сентябре 2021 года, о планах ее запуска впервые заявила в ходе прямого включения на суперфинале конкурса "Лидеры России" осенью 2020 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Выпускницами программы стали более 400 женщин-лидеров. В составе команд они разработали 72 социально ориентированных проекта, направленных на улучшение жизни в своих регионах. Это проекты, которые призваны помочь развитию внутреннего туризма и малых городов, популяризации здорового образа жизни, развитию и поддержке детей и молодежи, людей "серебряного возраста" и женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию.