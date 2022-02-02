В Москве выявили 23 784 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 23 784 против 21 533 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

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В относительном выражении прирост составил 1%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 402 668 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 78 против 76 днем ранее, до 39 116.

Также сообщается, что в Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 234 против 13 619 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 057 686 случаев заражения.

В Подмосковье выявили 10 188 случаев заражения коронавирусом за сутки.