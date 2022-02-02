Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сурки Московского зоопарка традиционно "проигнорировали" праздник День сурка и не проснулись. Еще в конце сентября они почти не выходили из своей сурчины, сообщила пресс-служба зоопарка.

"2-го февраля День сурка празднуют в США и ряде других стран, где средняя температура в это время значительно выше. Для наших сурков характерен более затяжной период спячки, который в общей сложности длится от трех до шести месяцев. В этом году грызуны ушли в зимнюю спячку чуть раньше обычного, тем самым предвещая нам снежную и продолжительную зиму. Сурки Арчи, Сара и Нагайна традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка, из своей уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября", - говорится в сообщении.

На то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо набрать вес. Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава.

"Сейчас сурки продолжают спать. Если вдруг в феврале нас ждет потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако, вероятнее всего, они по своему обыкновению проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны. Тем не менее наши специалисты продолжают следить за сурками и ежедневно оценивают обстановку в их вольере. Так что, когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным", - отметили в пресс-службе.