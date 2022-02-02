В Хабаровском крае для медиков создадут свыше 7,1 тыс. автоматизированных рабочих мест

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят средства нацпроекта "Здравоохранение" на создание в больницах более чем 7,1 тыс. автоматизированных рабочих мест для медиков. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель министра здравоохранения региона Елена Волкова.

"В 2022 году по региональному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" бюджет составит 84,3 млн рублей, будет организовано более 7 155 автоматизированных рабочих мест медицинских работников для внедрения и эксплуатации медицинских информационных систем", - сказала Волкова.

Для больниц будет закуплено новое компьютерное оборудование, новые серверы, цифровые подписи, программное обеспечение, что позволит внедрить цифровые технологии и платформенные решения, формирующие цифровой контур здравоохранения края. Это, в свою очередь, повысит качество обслуживания пациентов, упростит работу врачей, сократит очереди в медучреждениях.

Работа ведется по национальному проекту "Здравоохранение". С 2019 года, как уточнила собеседница агентства, в крае нарастающим итогом автоматизировали почти 7 тыс. мест медицинских работников. Ранее Волкова сообщала ТАСС, что в регионе активно развиваются телемедицинские консультации. Так, за прошлый год врачами проведено почти 4 тыс. телемедицинских консультаций, по сравнению с прошлым годом цифра увеличилась на 40%. В одной из детских больниц запустили программу голосового заполнения, которая помогает врачам переносить надиктованную информацию в медицинские системы, внедряются и другие информационные системы.