Франция отменяет со 2 февраля ношение масок на улицах

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Несколько санитарных ограничений, введенных на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 во Франции в конце 2021 и начале 2022 года, прекращает действовать со 2 февраля в соответствии с планом правительства страны.

Отменяются положения об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах под открытым небом, в том числе возле учебных заведений, на рынках и в очередях. Кроме того, больше не требуется надевать маску во время пользования подъемниками на горнолыжных курортах. В Париже, согласно последнему распоряжению префектуры полиции, гражданам лишь рекомендуется "надевать маску, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию".

Также отменяется режим обязательной удаленной работы для компаний, где такой режим возможен. Министерство труда, занятости и интеграции по-прежнему рекомендует работодателям по возможности разрешить работать из дома части персонала, однако штрафов за нарушение рекомендации не предусмотрено.

Культурные учреждения и спортивные объекты, где предусмотрены сидячие места для публики, отныне освобождаются от ограничения на количество посетителей. Тем не менее танцевальные партеры концертных залов и дискотеки смогут возобновить работу не раньше 16 февраля. Тогда же в барах вновь разрешат есть и пить стоя, будет отменен запрет на употребление пищи и напитков на стадионах.

Франция переживает пятую волну эпидемии. Очередной рекорд был зафиксирован 25 января: за сутки в стране было выявлено более 500 тыс. заразившихся. В последние дни статистика показывает постепенный спад распространения COVID-19 по стране, однако средняя заболеваемость остается все еще высокой - около 3,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей по состоянию на 29 января. За минувшие сутки власти подтвердили 416,8 тыс. новых случаев COVID-19.

Всего с начала эпидемии умерли около 130 тыс. французов. В республике с 24 января введен в действие вакцинный пропуск. Документ выдается только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами) и своевременного получения третьей, бустерной, прививки. По состоянию на 1 февраля полный курс вакцинации в стране прошли 52,7 млн человек, 35,7 млн французов получили бустерную дозу вакцины.